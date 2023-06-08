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В США заявили об увеличении перехватов американских самолетов со стороны КНР

Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер заявил, что Китай действует всё более агрессивно при перехватах американских самолётов, одновременно с этим отказываясь от диалога с Белым домом по военным вопросам. Об этом сообщает ТАСС.

В США заявили об увеличении перехватов американских самолетов со стороны КНР
© globallookpress.com

По словам Рэтнера, в последние 18 месяцев наблюдается резкий рост авиаперехватов со стороны Китая. При этом китайские летчики идут на более «настойчивые, агрессивные, непрофессиональные, рискованные и опасные» маневры.

«Я думаю, это чрезвычайно опасное поведение. Ответ администрации (президента США) был очень ясным. Нас не испугают и не остановят такие действия», – заявил он.

Рэтнер также добавил, что подобные действия предпринимались не только по отношению к самолётам США, но и к воздушным судам их союзников – Канады, Австралии и других стран.

«Это происходит в контексте того, что НОАК не желает поддерживать с Соединенными Штатами контакты на уровне военных не только в кризисных ситуациях, но и вообще вести диалог», – добавил он.

Рэтнер уточнил, что Китай отказывается обсуждать военные вопросы, в том числе на рабочем уровне.

«Мы считаем, что это является настоящей проблемой, особенно в контексте столь опасного и рискованного поведения», – подчеркнул он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли не исключил военного столкновения между его страной и Китаем.

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