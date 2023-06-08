В США допустили военное столкновение с Китаем

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли не исключил военного столкновения между его страной и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление генерал сделал во время выступления перед выпускниками в Национальном университете обороны. По словам Милли, эта перспектива не является неминуемой, но такое развитие событий всё же возможно.

«Война между Соединенными Штатами и Китаем не является неминуемой, но (нельзя сказать, что) этого не произойдет», – заявил он.

Милли также напомнил, что совсем недавно в Тайваньском проливе произошёл инцидент с участием военных кораблей США и Китая. По словам генерала, действия Китая становятся «всё более агрессивными», при этом КНР продолжает расширять своё военное присутствие в разных странах и регионах.