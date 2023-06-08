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В США не исключили военного столкновения с Китаем

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли не исключил военного столкновения между его страной и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

В США допустили военное столкновение с Китаем
© globallookpress.com

Такое заявление генерал сделал во время выступления перед выпускниками в Национальном университете обороны. По словам Милли, эта перспектива не является неминуемой, но такое развитие событий всё же возможно.

«Война между Соединенными Штатами и Китаем не является неминуемой, но (нельзя сказать, что) этого не произойдет», – заявил он.

Милли также напомнил, что совсем недавно в Тайваньском проливе произошёл инцидент с участием военных кораблей США и Китая. По словам генерала, действия Китая становятся «всё более агрессивными», при этом КНР продолжает расширять своё военное присутствие в разных странах и регионах.

Ранее Марк Милли оценил подготовку ВСУ в контрнаступлению.

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