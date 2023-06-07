США и Сербия увеличат сотрудничество в сфере киберзащиты
Минобороны Сербии сообщило, что Вооруженные силы страны и США развивают новые виды сотрудничества, среди которых есть подготовка младшего и обучение киберзащите. Об этом пишет РИА «Новости».
7 июня Сербию посетил с рабочим визитом начальник бюро Национальной гвардии США генерал Даниел Хокансон, а также заместитель командующего Национальной гвардией Огайо бригадный генерал Стивен Роудс. Они провели переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время встречи последний заявил, что Сербия готова увеличивать сотрудничество с армией США, при условии сохранении военного нейтралитета.
«Собеседники согласились в том, что военное сотрудничество двух государств, которое в значительной мере происходит в рамках госпрограммы партнёрства с Национальной гвардией Огайо, интенсивно и содержательно и способствует достижению оперативной совместимости и поднятию уровня оперативных способностей вооруженных сил. Сделан вывод, что необходимо продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества, которые дают конкретные и ясно видимые результаты, прежде всего, в сфере обучения, развития младшего комсостава и киберзащите», – рассказали в Минобороны Сербии.
Ранее в России прокомментировали заявления Сербии о готовности сотрудничать с армией США.