$81.46+0.2187.17+0.21

США и Сербия увеличат сотрудничество в сфере киберзащиты

Минобороны Сербии сообщило, что Вооруженные силы страны и США развивают новые виды сотрудничества, среди которых есть подготовка младшего и обучение киберзащите. Об этом пишет РИА «Новости».

США и Сербия увеличат сотрудничество в сфере киберзащиты
© РИА Новости

7 июня Сербию посетил с рабочим визитом начальник бюро Национальной гвардии США генерал Даниел Хокансон, а также заместитель командующего Национальной гвардией Огайо бригадный генерал Стивен Роудс. Они провели переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время встречи последний заявил, что Сербия готова увеличивать сотрудничество с армией США, при условии сохранении военного нейтралитета.

«Собеседники согласились в том, что военное сотрудничество двух государств, которое в значительной мере происходит в рамках госпрограммы партнёрства с Национальной гвардией Огайо, интенсивно и содержательно и способствует достижению оперативной совместимости и поднятию уровня оперативных способностей вооруженных сил. Сделан вывод, что необходимо продолжить совместную деятельность и находить новые модели сотрудничества, которые дают конкретные и ясно видимые результаты, прежде всего, в сфере обучения, развития младшего комсостава и киберзащите», – рассказали в Минобороны Сербии.

Ранее в России прокомментировали заявления Сербии о готовности сотрудничать с армией США.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители