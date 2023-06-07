В России ответили на заявление Сербии о готовности сотрудничать с армией США

«К сожалению, пророссийская позиция будет вызывать значительную внутреннюю дестабилизацию в стране. Последнее время многие граждане Сербии не воспринимают некоторые заявления Вучича как по Косово, так и по некоторым другим вопросам. Поэтому я считаю, что способы защиты надо выбирать более тщательно», — заявил Чепа.