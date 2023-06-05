На Украине опровергли сообщения о начале обучения пилотов ВСУ в Англии

Пока никто из пилотов ВСУ не начал обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, направленные в страну группы изучают возможность дальнейшего развертывания обучения летчиков из Украины. Об этом сообщил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, передает «РИА Новости».

«Пока речь не идет об обучении пилотов», — сказал он.

По словам Игната, в Великобританию отправились первые группы авиационных специалистов, целью которых является изучение «возможности дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков».

Игнат отметил, что страны «авиационной коалиции» предлагают ВСУ различные виды подготовки, в том числе начальное обучение на разных этапах специалистов. Он уточнил, что речь идет не только о пилотах, но и авиационных инженерах, в задачи которых будет входить регулярное обслуживание самолетов, офицерах боевого управления и других.