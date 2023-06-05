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На Украине опровергли сообщения о начале обучения пилотов ВСУ в Великобритании

Пока никто из пилотов ВСУ не начал обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, направленные в страну группы изучают возможность дальнейшего развертывания обучения летчиков из Украины. Об этом сообщил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, передает «РИА Новости».

На Украине опровергли сообщения о начале обучения пилотов ВСУ в Англии
© globallookpress.com

«Пока речь не идет об обучении пилотов», — сказал он.

По словам Игната, в Великобританию отправились первые группы авиационных специалистов, целью которых является изучение «возможности дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков».

Игнат отметил, что страны «авиационной коалиции» предлагают ВСУ различные виды подготовки, в том числе начальное обучение на разных этапах специалистов. Он уточнил, что речь идет не только о пилотах, но и авиационных инженерах, в задачи которых будет входить регулярное обслуживание самолетов, офицерах боевого управления и других.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первые группы украинских пилотов были отправлены в Великобританию для обучения работе на F-16.

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