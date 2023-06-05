Первые группы украинских летчиков отправили учиться на F-16

Первые группы украинских пилотов поехали в Великобританию с целью обучения работе на американских истребителях F-16. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

Шмыгаль отметил, что обсудил с британским премьер-министром Джеймсом Клеверли создание «коалиции истребителей». Кроме того темами переговоров стали военная поддержка Украины, ее восстановление и интеграцию в НАТО. По его словам, ВСУ уже переформатируются под стандарты альянса на поле боя.