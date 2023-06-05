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Первые группы украинских летчиков отправили учиться на F-16

Первые группы украинских пилотов поехали в Великобританию с целью обучения работе на американских истребителях F-16. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Первые группы украинских летчиков отправили учиться на F-16
© globallookpress.com

«Первые группы уже отправлены в Великобританию», — написал он.

Шмыгаль отметил, что обсудил с британским премьер-министром Джеймсом Клеверли создание «коалиции истребителей». Кроме того темами переговоров стали военная поддержка Украины, ее восстановление и интеграцию в НАТО. По его словам, ВСУ уже переформатируются под стандарты альянса на поле боя.

Также Шмыгаль заявил, что призвал Лондон усилить санкции против России.

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