В США назвали приоритет в поставках вооружений на Украину

«Их не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что (поставки – прим. ред.) средств ПВО являются приоритетом», – заявил он.