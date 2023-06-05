В США назвали приоритет в поставках вооружений на Украину

В США назвали приоритет среди поставок на Украину
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом считает своим приоритетом поставки Украине средств ПВО, даже учитывая тот факт, что страны Запада имеют не так уж много зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Кирби сделал во время брифинга.
«Их не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что (поставки – прим. ред.) средств ПВО являются приоритетом», – заявил он.
Кирби также добавил, что средства ПВО являются первым приоритетом для поставок Украине.
Ранее Джон Кирби заявил, что США удалось расширить каналы коммуникаций с Китаем.