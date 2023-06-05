США достигли прогресса в расширении каналов коммуникаций с Китаем

Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. По его словам, КНР и Вашингтон смогли достичь определённого прогресса в этом вопросе. «У нас есть ощущение того, что нам удается добиться прогресса в открытии дополнительных каналов коммуникаций», – заявил он. При этом Кирби воздержался от прогноза о том, какое должностное лицо США следующим посетит Китай.