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США достигли прогресса в расширении каналов коммуникаций с Китаем

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтону удалось расширить каналы коммуникаций с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

США достигли прогресса в расширении каналов коммуникаций с Китаем
© globallookpress.com

Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. По его словам, КНР и Вашингтон смогли достичь определённого прогресса в этом вопросе. «У нас есть ощущение того, что нам удается добиться прогресса в открытии дополнительных каналов коммуникаций», – заявил он. При этом Кирби воздержался от прогноза о том, какое должностное лицо США следующим посетит Китай.

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что конфликт США и Китая обернётся «катастрофой для всего мира».

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