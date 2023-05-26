Киев озвучил необходимое количество истребителей F-16

«4 эскадрильи F-16 это именно то, что нам нужно, чтобы освободить нашу страну от агрессора», – заявило ведомство.

Это заявление было сделано на фоне того, что президент США Джо Байден объявил о планах стран Запада начать подготовку лётчиков ВСУ к пилотированию истребителей четвёртого поколения западного производства. При этом союзники пока ещё не приняли решение о том, кто и где будет обучать пилотов. Именно во время этого обучения будет принято окончательное решение о количестве истребителей F-16, которые будут переданы Украине.