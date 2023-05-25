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Генерал США призвал не считать F-16 «волшебным оружием»

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что истребители F-16 не являются «волшебным оружием». Об этом сообщает ТАСС.

Генерал США призвал не считать F-16 «волшебным оружием»
© globallookpress.com

«Волшебного оружия войны не существует, и F-16 таковым не является», – заявил он.

Милли также уточнил, изначальное нежелание Вашингтона отправлять F-16 Украине связано с высокой ценой истребителей, а также другими приоритетами Киева. По его словам, для защиты воздушного пространства Украины нужно «значительное» количество истребителей четвертого или пятого поколения, а также пилотов, ракет и финансов на обслуживание техники.

Остин анонсировал начало обучения украинских летчиков на F-16

«Если бы было сделано так, то не было бы Bradley, противотанковых вооружений, ничего другого, были бы только они (истребители – прим. ред.), все деньги ушли бы туда»

Ранее министр обороны США Ллойд Остин анонсировал начало обучения украинских летчиков на F-16.

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