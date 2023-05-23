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19 минут назад

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики ВВС США над Балтикой

Елена Прошина

Истребитель ВС РФ Су-27 был поднят в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков США B-1B в небе над Балтикой, которые летели в сторону границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики ВВС США над Балтикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 23 мая российские радары обнаружили над акваторией Балтийского моря приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели, которые были опознаны как бомбардировщики США. Для недопуска пересечения границы в воздух был поднят Су-27.

«Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства в воздухе. После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», – рассказали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Там также добавили, что полёт Су-27 прошёл в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства. Нарушения государственных границ России не произошло, российский истребитель благополучно вернулся в место базирования.

15 мая российский Су-27 также вылетал для сопровождения самолётов Р-3С «Орион» ВМС Германии и французского «Атлантик-2» над акваторией Балтийского моря.

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