Российский Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтийским морем
В Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО) сообщили, что российский истребитель Су-27 вылетал для сопровождения самолётов Р-3С «Орион» ВМС Германии и французского «Атлантик-2» над акваторией Балтийского моря. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что истребитель не допустил нарушения государственной границы России.
«15 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – рассказали в центре управления.
В НЦУО также добавили, что российское воздушное судно идентифицировало воздушные цели как патрульный самолёт авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии, а также патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции. После того, как обе воздушные цели развернулись от государственной границы России, Су-27 вернулся на аэродром.
Ранее Россия перекинула свои стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией и Финляндией.