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Российский Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтийским морем

В Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО) сообщили, что российский истребитель Су-27 вылетал для сопровождения самолётов Р-3С «Орион» ВМС Германии и французского «Атлантик-2» над акваторией Балтийского моря. Об этом пишет ТАСС.

Российский Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтийским морем
© РИА Новости

Уточняется, что истребитель не допустил нарушения государственной границы России.

«15 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – рассказали в центре управления.

В НЦУО также добавили, что российское воздушное судно идентифицировало воздушные цели как патрульный самолёт авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии, а также патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции. После того, как обе воздушные цели развернулись от государственной границы России, Су-27 вернулся на аэродром.

Ранее Россия перекинула свои стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией и Финляндией.

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