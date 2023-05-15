Российский Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтийским морем

«15 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – рассказали в центре управления.