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США прокомментировали решение Британии отправить Украине ракеты Storm Shadow

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон рассматривает отправку Великобританией ракет Storm Shadow Украине как суверенный шаг, который Лондон может предпринять самостоятельно. Об этом сообщает РИА «Новости».

США прокомментировали решение Британии отправить Украине ракеты Storm Shadow
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«Это – суверенные решения. Каждая страна может принимать эти решения самостоятельно, и ей должно быть позволено самой высказываться по поводу этих решений», – заявил он.

Кирби также добавил, что власти США всегда разделяли такую позицию.

При этом представитель Белого дома также подчеркнул, что США на данный момент не намерены передавать Украине подобное оружие.

«Наша политика и наши решения применительно к этому вопросу не претерпели изменений», – подытожил он.

Ранее Великобритании передала Украине партию крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

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