В Великобритании пообещали, что Украине хватит ракет Storm Shadow
Украина получит достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow, которые удовлетворят ее потребности в вооружении большой дальности. Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит «РИА Новости».
Уоллес отметил, что, согласно оценкам, числа Storm Shadow, которые Великобритания планирует передать Украине «достаточно, чтобы удовлетворить потребности Киева в этих возможностях». При этом точное количество он называть не стал, объяснив это «оперативными причинами».
Ранее стало известно, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Также в Минобороны Великобритании подтвердили прибытие танков Challenger 2 в Киев.