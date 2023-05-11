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В Великобритании пообещали, что Украине хватит ракет Storm Shadow

Украина получит достаточное количество крылатых ракет Storm Shadow, которые удовлетворят ее потребности в вооружении большой дальности. Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит «РИА Новости».

В Великобритании пообещали, что Украине хватит ракет Storm Shadow
© globallookpress.com

Уоллес отметил, что, согласно оценкам, числа Storm Shadow, которые Великобритания планирует передать Украине «достаточно, чтобы удовлетворить потребности Киева в этих возможностях». При этом точное количество он называть не стал, объяснив это «оперативными причинами».

Ранее стало известно, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Также в Минобороны Великобритании подтвердили прибытие танков Challenger 2 в Киев.

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