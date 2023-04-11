Кто считается военнообязанным в России в 2023?

11 апреля 2023 года Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе». Как уточнил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, изменения коснутся всех военнообязанных граждан России. Однако термин «военнообязанный» и «призывник» зачастую путают между собой. Но на самом деле это два разных понятия.

Кто считается военнообязанным?

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Если говорить кратко, то у каждого военнообязанного имеется военный билет, а также соответствующий штамп на 13-й странице паспорта. Военнообязанный – это статус, который сменяет собой статус призывника. Согласно Постановлению Правительства России от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», к призывникам относятся все мужчины призывного возраста, которые не находятся в запасе. К военнообязанным же, напротив, относятся те граждане, которые одним из нескольких способов были отправлены в запас.

Обычно в запас попадают те, кто был уволен с военной службы – это могут быть как солдаты-срочники, отслужившие положенный срок, так и офицеры, которые вышли на пенсию. Также в запас попадают граждане, которые прошли военные школы или кафедры по подготовке офицеров, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

Кроме того, военнообязанными считаются все те, кто вовсе не проходил службу в армии в связи с различными причинами, а также те, кто проходил альтернативную гражданскую службу. Помимо этого, статус военнообязанного распространяется на всех, кто был уволен со службы и не был поставлен на воинский учёт, но после всё же встал на учёт в военкомате.

Отметим, что военнообязанными могут считаться и женщины. Для этого необходимо иметь одну из военно-учётных специальностей – к таковым относятся специальности в области связи, вычислительной техники, медицины, полиграфии, картографии, а также области оптических и звукометрических средств измерения и метеорологии.

До какого возраста гражданин считается военнообязанным?

Статус военнообязанного действует до определённого возраста, но конкретные сроки зависят от того, какое воинское звание было присвоено гражданину. При этом, если военнообязанный вообще не проходил службу в армии, ему всё равно будет присвоено звание, которое можно узнать в военном билете.

65 лет – Маршал Российской Федерации, генерал армии, адмирал флота, генерал-полковник, адмирал.

60 лет – генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор, контр-адмирал.

55 лет – полковник, капитан 1 ранга.

50 лет – все остальные звания.

45 лет – военнообязанные женщины. В зависимости от воинского звания, гражданин может считаться военнообязанным до следующего возраста:

Таким образом, большинство мужчин России считаются военнообязанными до 50 лет и вплоть до этого возраста их могут призвать на военные сборы, либо на мобилизацию.

Кто вообще не подлежит воинскому учёту?

Впрочем, есть и те, кто не подлежит воинскому учёту в военных комиссариатах. К таковым в первую очередь относятся те, кто уже проходит военную службу. Также не интересуют военкомат граждане, которые постоянно проживают за пределами России, женщины без соответствующей военно-учётной специальности, а также имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе СВР и ФСБ. Кроме того, не подлежат воинскому учёту и осуждённые, которые отбывают наказание в форме лишения свободы.

Как и кого снимают с воинского учёта?

Снять гражданина с воинского учета возможно только в военкомате. Для этого необходима одна из нескольких причин – смена адреса проживания на срок от 3 месяцев, выезд из России на срок от полугода, а также достижение установленного предельного возраста. Отметим, что в последнем случае военкомат снимает гражданина с учёта самостоятельно, и все документы бывшего военнообязанного будут направлены в архив.