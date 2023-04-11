Закон о реформе воинского учета: повестки вручат по-новому

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем чтении поправки о совершенствовании воинского учета в России. Основные изменения, которые предлагается внести в закон о воинском учете, в материале «Рамблера».

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вносит изменения в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе».

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Цифровизация воинского учета

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, основным изменением станет цифровизация воинского учета. Об этом пишут «Известия».

«Единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственно информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Это сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — пояснил Картаполов.

Система будет строиться на базе уже проверенных государственных услуг. Дистанционно можно будет проводить первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные.

Председатель комитета Госдумы по обороне также отметил, что правки в законопроект предполагают дублирование в электронной форме традиционных повесток, они будут иметь одинаковую юридическую силу, отмечает РБК.

«[Все повестки] будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку», — сказал он.

Способы получения повесток

Письменные повестки будут направляться по адресу регистрации, фактического проживания или месту работы. Повестка считаться врученной, даже если ее получил кто-то, с кем живет адресат. На работе повестку должны вручить лично, отмечает «Комсомольская правда».

При этом законопроектом предусмотрено, что повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специально созданном электронном реестре.

В случае направления электронной повестки, она считается врученной с момента размещения в личном кабинете.

Поправки в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе» также обязывают руководителей предприятий, компаний и организаций оповещать граждан о вызовах и повестках военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме. При этом они должны дать своим сотрудникам возможность своевременной явки в военкоматы и предоставлять военным комиссарам все необходимые сведения для ведения воинского учета.

Кроме того, работодателей обязуют выявлять не стоящих на воинском учете граждан, уведомлять о них военкоматы и вручать таким сотрудникам направления в военный комиссариат для постановки на воинский учет, отмечает РБК.

Предоставлять сведения в единый реестр обязаны как органы внутренних дел, Федеральная налоговая служба, федеральные суды и ЦИК, так и вузы и научные организации, а также Минпросвещение.

Новые правила коснутся всех военнообязанных

Новые правила получения повесток будут касаться не только срочников, но и всех военнообязанных, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», - пояснил парламентарий.

Наказание для уклонистов

После получения повестки военнообязанные обязаны явиться в военкомат, напомнил Картаполов.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат», - приводит его слова «Российская газета».

При этом если военнообязанный вновь не явится, то через 20 дней он может лишиться права управления транспортным средством, возможности стать самозанятым, брать кредиты и займы, также может быть введен запрет на совершение сделок с недвижимостью. Такие меры будут действовать до явки в военкомат, их можно будет обжаловать дистанционно в течение пяти дней, отмечает издание.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никакой второй волны мобилизации в стране нет, а обсуждаемые изменения о едином реестре военнообязанных и электронных повестках с ней совершенно не связаны.