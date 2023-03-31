В Генштабе рассказали подробности о весеннем призыве

В российском Генштабе рассказали о том, как пройдёт следующий весенний призыв на срочную службу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно сообщению Генштаба, на службу планируется призвать 147 тысяч человек, что на 12,5 тысяч больше, чем прошлой весной. Это увеличение объясняют тем, что сейчас под призыв попадает поколение 2000-ых годов – времени, когда рождаемость в России пошла вверх.

Под текущий весенний призыв попадают молодые люди от 18 до 27 лет, не имеющие отсрочек и проблем со здоровьем. Уточняется, что этот весенний призыв может стать последним, который пройдёт по старым правилам. Как и раньше, призывникам предстоит состоять на службе 1 год. В Генштабе также подчеркнули, что призванные не будут направлены в зону СВО и не будут проходить службу на территории новых регионов России.

Отсрочкой от призыва могут воспользоваться cтуденты-очники, отцы-одиночки, опекуны престарелых родителей и несовершеннолетних детей, многодетные отцы, имеющие беременных жён (срок беременности не менее 22 недель), признанные временно не годными, депутаты, сотрудники МВД и Росгвардии, а также сотрудники пожарной службы и таможенных органов. Полное освобождение от службы по призыву могут получить те, кто имеет учёную степень, а также сыновья и родные братья погибших на службе призывников.

В заключении начальник управления ГОМУ Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский добавил, что в планах Генштаба нет объявления второй волны мобилизации.