Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек", - говорится в указе.

В настоящее время обсуждается законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что в 2023 году весенний и осенний призывы пройдут по прежним правилам. Далее, согласно инициативе, находящейся на рассмотрении в Госдуме, призывной возраст в 2024 году может составить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. Предусмотрено также, что желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.