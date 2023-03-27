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35 минут назад

Кабмин Словакии призвали привлечь к суду за передачу Украине истребителей

Елена Прошина

Оппозиционная партия Словакии «Направление – социальная демократия» потребовала привлечь правительство республики к суду за решение передать Украине выведенные в прошлом году из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Кабмин Словакии призвали привлечь к суду за передачу Украине истребителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной такого решения послужило то, что решение о передачи истребителей было принято без согласия высшего законодательного органа страны. По мнению социал-демократов, действующее правительство Словакии не имело права самостоятельно принимать решение о передаче МиГ-29 и злоупотребило своим служебным положением. По словам лидера партии и бывшего премьера Роберта Фицо, это решение было антиконституционным

Ранее стало известно, что Словакия отправила Украине первую партию истребителей МиГ-29. На это Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России обвинила Словакию в нарушении обязательств по реэкспорту вооружений российского производства. Однако глава Минобороны республики Ярослав Надь заявил, что такого соглашения нет в национальном министерстве обороны.

Армия,Ярослав Надь,Роберт Фицо,ФСВТС России,
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