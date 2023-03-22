Словакия вскоре передаст Украине истребители МиГ-29

Словакия передаст Украине выведенные из состава национальных Военно-воздушных сил сверхзвуковые истребители МиГ-29 в ближайшие недели. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza.

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«Истребители будут поставлены в ближайшие недели», — заверил он.

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран несколько дней назад подписали соглашение об отправке на Украину истребителей МиГ-29 и 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Куб». До этого руководство Словакии решило передать Киеву истребители МиГ-29.

Отмечается, что Братислава ожидает от Европейского союза и США компенсацию. Как пишут СМИ, Вашингтон должен отправить ей военную технику на сумму в $700 млн, а Европейский союз — выплатить $200 млн.