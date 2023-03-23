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39 минут назад

Стало известно о готовящемся масштабном наступлении ВСУ на Артемовск

News.ru

Украинская армия в скором времени может перейти в масштабное наступление на Артемовск, сообщил в своем Telegram-канале глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что основной силой в городе со стороны России являются бойцы ЧВК «Вагнер», однако они уже начинают выдыхаться. По его словам, именно этого командование ВСУ и ждало.

СМИ: Зеленский посетил позиции ВСУ на артемовском направлении

Основными силами России на этом направлении являются представители ЧВК «Вагнер». Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском, — написал Сырский.

Армия,Видео,Александр Сырский,
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