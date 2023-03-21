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49 минут назад

Пентагон опроверг планы США по поставкам Украине снарядов с обедненным ураном

Елена Прошина

США не планируют поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РБК».

Пентагон опроверг планы США по поставкам Украине снарядов с обедненным ураном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На брифинге один из журналистов спросил у пресс-секретаря американского военного ведомства о том, планирует ли США вслед за Великобританией поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

«Насколько я знаю, нет. Мы — нет», — ответил Райдер.

При этом, по его словам, США приняли решение передать Украине более старую версию танков Abrams, поскольку это позволит ускорить поставки. Ранее же Вашингтон планировал направить Киеву новые такие боевые машины, но на их создание и отгрузку Соединенным Штатам пришлось бы потратить год или два.

Напомним, что ранее Великобритания сообщила о намерении передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердцевиной из обедненного урана. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал данные действия «нарушением международного гуманитарного права».

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