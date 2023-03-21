Пентагон опроверг планы США по поставкам Украине снарядов с обедненным ураном

США не планируют поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РБК».

На брифинге один из журналистов спросил у пресс-секретаря американского военного ведомства о том, планирует ли США вслед за Великобританией поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

«Насколько я знаю, нет. Мы — нет», — ответил Райдер.

При этом, по его словам, США приняли решение передать Украине более старую версию танков Abrams, поскольку это позволит ускорить поставки. Ранее же Вашингтон планировал направить Киеву новые такие боевые машины, но на их создание и отгрузку Соединенным Штатам пришлось бы потратить год или два.