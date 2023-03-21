Лавров прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал готовность Великобритании отправлять на Украину снаряды из обедненного урана. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РБК.
По словам дипломата, власти Великобритании «потеряли ориентиры» в своих поступках и их последствиях для стабильности в мире. Лавров также добавил, что такой шаг со стороны Объединённого Королевства станет нарушением международного гуманитарного права.
«Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий <...>. Если это правда – они готовы идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии».
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон отправит Украине боеприпасы с обедненным ураном.