В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
27 минут назад

Лавров прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал готовность Великобритании отправлять на Украину снаряды из обедненного урана. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РБК.

Лавров прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву
Фото: 

По словам дипломата, власти Великобритании «потеряли ориентиры» в своих поступках и их последствиях для стабильности в мире. Лавров также добавил, что такой шаг со стороны Объединённого Королевства станет нарушением международного гуманитарного права.

«Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий <...>. Если это правда – они готовы идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии».

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон отправит Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Армия,Сергей Лавров,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий