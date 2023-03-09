Участники СВО получили новые льготы

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что участникам СВО предоставят новые льготы. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Во время заседания кабмина Мишустин объявил о том, что участники СВО могут рассчитывать на отсрочку при регистрации прав на жильё, если оно было приобретено по льготной ипотеки.
«Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями», – заявил Мишустин.
Уточняется, что участники СВО, которые приобрели жильё по программе «Дальневосточная ипотека», смогут сохранить условия процентной ставки и также возможность зарегистрироваться по новому адресу позже, чем обычно.
Ранее был опубликован приказ министерства обороны России, согласно которому участникам добровольческих формирований предоставят право на бесплатный проезд к месту лечения, либо до расположения своего формирования.