Участники СВО получили новые льготы

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что участникам СВО предоставят новые льготы. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во время заседания кабмина Мишустин объявил о том, что участники СВО могут рассчитывать на отсрочку при регистрации прав на жильё, если оно было приобретено по льготной ипотеки.

«Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями», – заявил Мишустин.

Уточняется, что участники СВО, которые приобрели жильё по программе «Дальневосточная ипотека», смогут сохранить условия процентной ставки и также возможность зарегистрироваться по новому адресу позже, чем обычно.