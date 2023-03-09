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33 минуты назад

Участники СВО получили новые льготы

Елена Прошина

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что участникам СВО предоставят новые льготы. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Участники СВО получили новые льготы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время заседания кабмина Мишустин объявил о том, что участники СВО могут рассчитывать на отсрочку при регистрации прав на жильё, если оно было приобретено по льготной ипотеки.

«Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями», – заявил Мишустин.

Уточняется, что участники СВО, которые приобрели жильё по программе «Дальневосточная ипотека», смогут сохранить условия процентной ставки и также возможность зарегистрироваться по новому адресу позже, чем обычно.

Ранее был опубликован приказ министерства обороны России, согласно которому участникам добровольческих формирований предоставят право на бесплатный проезд к месту лечения, либо до расположения своего формирования.

Армия,Михаил Мишустин,Минобороны России,Правительство РФ,
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