Российские добровольцы получат право на бесплатный проезд

Уточняется, что речь идёт о проезде на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте. Льгота будет доступна на безвозмездной основе тем добровольцам, которые окажут содействие выполнению задач ВС РФ, включая период мобилизации и вооруженные конфликты.

Этим правом добровольцы смогут воспользоваться в тех случаях, когда им надо попасть на территорию своего формирования, либо к месту лечения. Кроме того, в приказе объясняется принцип возмещения расходов, а также названы категории граждан, которым положены определённые льготы в зависимости от воинских званий и стажа.