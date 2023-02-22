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14 минут назад

Российские добровольцы получат право на бесплатный проезд

Елена Прошина

Согласно приказу министерства обороны России, участники добровольческих формирований получат новую льготу в виде бесплатного проезда. Об этом говорится на портале правовой информации.

Российские добровольцы получат право на бесплатный проезд
Фото: 

Уточняется, что речь идёт о проезде на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте. Льгота будет доступна на безвозмездной основе тем добровольцам, которые окажут содействие выполнению задач ВС РФ, включая период мобилизации и вооруженные конфликты.

Этим правом добровольцы смогут воспользоваться в тех случаях, когда им надо попасть на территорию своего формирования, либо к месту лечения. Кроме того, в приказе объясняется принцип возмещения расходов, а также названы категории граждан, которым положены определённые льготы в зависимости от воинских званий и стажа.

Ранее в Госдуму внесли законопроек о «детях СВО».

Армия,Минобороны России,Госдума,
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