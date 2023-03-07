Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о прошедших испытаниях белорусской ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Полетела, куда надо, и сделала все, что надо», – заявил он во время церемонии выдачи государственных наград и генеральских погон.
Президент также добавил, что вооружённых сил Беларуси теперь появится собственное оружие против вражеских летательных аппаратов.
Отметим, что об окончании разработки белорусской зенитной ракеты Лукашенко упоминал ещё в конце февраля.
Ранее Лукашенко рассказал о задержании террориста из Украины на территории Беларуси.