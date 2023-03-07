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25 минут назад

Лукашенко заявил о задержании украинского террориста в Белоруссии

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали украинского террориста и его пособников. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, задержанный связан с украинскими спецслужбами. Его подозревают в попытке диверсии против самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.

О задержании террориста Лукашенко рассказал во время вручения государственных наград высшему офицерскому составу.

Он заявил, что Служба безопасности Украины началу подготовку диверсии шесть - восемь месяцев назад. Террористом-диверсантом, по его словам, СБУ решила сделать человека с украинским и российским паспортами.

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«Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях», - подчеркнул Лукашенко.

В октябре 2022 года в Белоруссии задержали двух человек, подозреваемых в подготовке диверсий и терактов на территории страны. В белорусском МВД заявили, что они были завербованы «беглой оппозицией», проходили подготовку в Польше и получили боевой опыт на Украине.

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