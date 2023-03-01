Эксперт оценил переброску «самолета Судного дня» в Европу

"У нас есть возможность испытать все свои контрмеры и вывести из строя часть элементов сетецентрической системы... На сегодняшний день американцы думают, что они задают тренд в пространстве вооруженных конфликтов. А мы окажемся участниками их испытаний, только с другой стороны. И в этом смысле мы получим не менее важный и значимый опыт... Мы тоже должны задействовать свою единую систему управления в таких же масштабах", — подчеркнул Кошкин.