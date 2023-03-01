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20 минут назад

Эксперт оценил переброску «самолета Судного дня» в Европу

Елена Прошина
Андрей Кошкинэксперт

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал переброску так называемого "самолета Судного дня" из США в Европу.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Исландию E-6B Mercury, который называют "самолетом Судного дня". Соответствующий класс самолетов используется в качестве командного пункта в случае ядерной войны, катастрофы или другого крупномасштабного конфликта. E-6B Mercury способен обеспечивать связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе и ядерным.

Сегодня весь мир обсуждает требование президента США Джо Байдена к весне организовать наступление вооруженных сил Украины. И для этого вся Европа старается обеспечить ВСУ бронетанковыми средствами, боеприпасами, а также рассматривает возможность "подбросить" наемников. При этом основной мобресурс составляет Украина. Итого где-то два корпуса. И США, судя по всему, хотели бы обеспечить их всем необходимым, чтобы в боевых условиях оценить возможности сетецентрической войны [концепция ведения войны, при которой все участники боевых действий - командование, военная техника, живая сила - объединены в единую информационную сеть - прим. ред.]. Естественно, США хотят подключить к этой инфраструктуре и "самолет Судного дня". Потому что это тот источник, который теоретически должен обеспечить управление всей ядерной триадой Соединенных Штатов в сетецентрическом измерении.

Похоже, что американские специалисты хотели бы провести такие, как они говорят, "лабораторные исследования" на территории Украины. И такие "исследования", конечно, реальны в формате настоящих боевых действий.
Андрей Кошкин
Андрей КошкинЗаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог

По мнению собеседника Рамблера, на Украине, помимо самолета E-6B Mercury, также будут задействованы орбитальные спутниковые группировки, AWACS (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) и другие системы слежения.

"Весь комплекс действий хотят замкнуть на "самолете Судного дня", а затем, все проанализировав, составить отчет. И такого проекта, наверное, до сих пор не было. Подозреваю, что именно в связи с этим и был передислоцирован E-6B Mercury", — заявил аналитик.

Вместе с тем Кошкин отметил, что для выполнения поставленных перед E-6B Mercury задач воздушному судну не нужно будет совершать полеты над территорией Украины.

"Думаю, что для E-6B Mercury нет смысла летать над Украиной. Тем более там небо контролируем мы, и направлять туда самолет - слишком рискованно. Кроме того, само предназначение самолета не предполагает его нахождения в зоне боевых действий, ведь это важный управленческий элемент сетецентрической системы. Но я уверен, что в Европе его поднимут в воздух, иначе не будет стопроцентного эффекта", — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в Генштабе Вооруженных сил РФ найдутся ресурсы, чтобы противостоять сетецентрическим действиям.

"У нас есть возможность испытать все свои контрмеры и вывести из строя часть элементов сетецентрической системы... На сегодняшний день американцы думают, что они задают тренд в пространстве вооруженных конфликтов. А мы окажемся участниками их испытаний, только с другой стороны. И в этом смысле мы получим не менее важный и значимый опыт... Мы тоже должны задействовать свою единую систему управления в таких же масштабах", — подчеркнул Кошкин.

Армия,Видео,Андрей Кошкин,Джозеф Байден,Генштаб,Мнения,
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