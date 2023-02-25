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45 минут назад

Иран разработал крылатую ракету с дальностью более тысячи километров

Майк Габриелян

В Иране создали крылатую ракету с дальностью 1650 км. Об этом в эфире Гостелевидения заявил Амирали Гаджизаде, глава воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

Иран разработал ракету с дальностью более тысячи километров
Фото: СоцсетиСоцсети

«Новая крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила арсенал Исламской Республики Иран», — сказал Гаджизаде.

Ракета называется Paveh, ее впервые продемонстрировали в эфире ТВ. На кадрах ракета запускается из наземной установки, затем у нее включается реактивный двигатель, и раскрываются крылья.

Отмечается, что таким образом Иран расширил свою ракетную программу, особенно касающуюся баллистических ракет, несмотря на сопротивление США.

Тегеран заявляет, что программа носит исключительно оборонительный и сдерживающий характер.

Ранее Гаджизаде говорил о том, что Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету. Однако эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров скептически отнесся к этому сообщению.

Армия,Михаил Александров,МГИМО,
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