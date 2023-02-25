Иран разработал ракету с дальностью более тысячи километров

В Иране создали крылатую ракету с дальностью 1650 км. Об этом в эфире Гостелевидения заявил Амирали Гаджизаде, глава воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

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«Новая крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила арсенал Исламской Республики Иран», — сказал Гаджизаде.

Ракета называется Paveh, ее впервые продемонстрировали в эфире ТВ. На кадрах ракета запускается из наземной установки, затем у нее включается реактивный двигатель, и раскрываются крылья.

Отмечается, что таким образом Иран расширил свою ракетную программу, особенно касающуюся баллистических ракет, несмотря на сопротивление США.

Тегеран заявляет, что программа носит исключительно оборонительный и сдерживающий характер.