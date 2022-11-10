В России оценили заявление Ирана о создании гиперзвуковой ракеты

«И летит по ровной траектории, а не по баллистической», — уточнил он.



«Есть псевдобаллистические ракеты, например "Кинжал", но они тоже идут по ровной траектории и развивают гиперзвуковую скорость за счет своих двигателей. И таких ракет нет ни у кого, кроме нас - ни у американцев, ни тем более у иранцев. Просто сейчас пошел такой тренд, что все называют "гиперзвуковым". Если баллистическая превышает скорость звука - ее уже называют гиперзвуковой», — сказал эксперт.