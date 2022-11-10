В России оценили заявление Ирана о создании гиперзвуковой ракеты

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал заявление командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амирали Хаджизаде о создании первой иранской гиперзвуковой баллистической ракеты.
Гиперзвуковая ракета - это ракета, которая летит в атмосфере и развивает гиперзвуковую скорость за счет собственных двигателей, отметил специалист.
«И летит по ровной траектории, а не по баллистической», — уточнил он.
«Есть псевдобаллистические ракеты, например "Кинжал", но они тоже идут по ровной траектории и развивают гиперзвуковую скорость за счет своих двигателей. И таких ракет нет ни у кого, кроме нас - ни у американцев, ни тем более у иранцев. Просто сейчас пошел такой тренд, что все называют "гиперзвуковым". Если баллистическая превышает скорость звука - ее уже называют гиперзвуковой», — сказал эксперт.
В Китае также приукрашивают реальность, заявляя о разработке гиперзвукового оружия, подчеркнул Александров.
«Они демонстрируют какие-то макеты якобы гиперзвуковых систем, но на самом деле каких-то данных об их успешных испытаниях нет. А американцы провели испытания такого оружия, но все они закончились неудачно. То есть действующих гиперзвуковых систем у них тоже нет, есть только у нас», — заключил аналитик.
Ранее Хаджизаде заявил о создании Ираном своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты. Командующий ВКС подчеркнул, что она пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, а в течение ближайших десятилетий не появятся технологии, способные ей противостоять.