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12 минут назад

Как менялись офицеры России от эпохи к эпохе

Александр Котлеткин

Офицеры появились в конце XVI века во Франции. Этим титулом стали обозначать представителей командного состава армии и флота, которые могли самостоятельно руководить подчиненными в бою, а в мирное время обучать солдат военному делу.

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2/14 Старший унтер-офицер Приморского драгунского полка Семен Буденный, 1904 год
Фото: РИА Новости
3/14 Боевые офицеры русской армии, 1914 год
Фото: РИА Новости
4/14 Русский офицер в перерыве между боями поит кошку и ежика молоком, 1916 год
Фото: Ольга Ширнина (Klimbim)
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5/14 Унтер-офицер Георгий Жуков, впоследствии маршал Советского Союза, 1916 год
Фото: РИА Новости
6/14 Офицеры "Дикой дивизии" генерала Корнилова, 1917 год
Фото: РИА Новости
7/14 Офицеры Белой гвардии на одной из улиц Киева, 1919 год
Фото: РИА Новости
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8/14 Группа выпускников общевойсковой Краснознаменной, ордена Ленина Военной академии РККК им. М.В.Фрунзе, 1939 год
Фото: РИА Новости
9/14 Командир дивизии полковник Михаил Ерохин и командир полка подполковник Георгий Ценин осматривают местность перед наступлением, 1941 год
Фото: РИА Новости
10/14 Командующий Белорусским фронтом генерал армии Константин Рокоссовский, 1944 год
Фото: РИА Новости
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11/14 Н-ская воинская часть. Генерал-майор Павел Печерский с офицерами части, 1972 год
Фото: РИА Новости
12/14 Офицеры в день празднования 45-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Фото: РИА Новости
13/14 Бывший командующий 14-й Российской армией в Приднестровье, генерал-лейтенант Александр Лебедь, 1995 год
Фото: РИА Новости
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14/14 Офицеры Военной академии имени М. В. Фрунзе на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2019 год
Фото: РИА Новости

В России институт офицерства стал возникать в 1630-х годах с появлением в стране «полков нового строя». В те времена на воинскую службу активно привлекались иностранные командиры, которых стали называть начальными людьми.

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В годы Северной войны офицерский корпус страны стал пополняться из солдат и унтер-офицеров, выпускников военно-учебных заведений с опорой на дворянское сословие. Также продолжалась практика привлечения офицеров на русскую службу из иностранных армий. При этом Петр Первый запретил брать в офицеры дворян, которые не служили солдатами в гвардии.

В конце XIX века офицерский корпус стали в основном комплектовать выпускниками военных училищ. Если же человек получал повышение за боевые заслуги или за выслугу лет непосредственно в воинских частях, то ему необходимо было пройти курс обучения в особых учебных заведениях с облегченной программой.

Тем не менее до XX века именно дворянство оставалось основной кузницей офицерских кадров для российской армии. Так, в 1912 году 53,6 % офицеров (в пехоте — 44,3 %; в кавалерии — 100 %) были носителями дворянского титула. Лишь четверть офицерского корпуса состояла из мещан и крестьян.

Первая мировая война кардинально изменила командующий состав армии. Генерал Николай Головин писал, что из 1000 прапорщиков , прошедших офицерские курсы, около 700 происходило из крестьян, 260 из мещан, рабочих и купцов и 40 из дворян. Всего же за войну офицерский корпус пополнили около 220 тысяч человек.

Начало Гражданской войны раскололо не только общество, но и командиров. Часть офицерского корпуса Российской империи перешла в РККА, около 90 тысяч погибли на полях сражений, до 100 тысяч эмигрировали.

В первые годы советской эпохи слово «офицер», которое ассоциировалось с буржуазной Россией, запретили и заменили на «командира». Вместо привычных воинских званий в оборот вошли «комдивы», «комкоры». Погоны были отменены еще 16 декабря 1917 года. Вместо них в качестве знаков различия появились петлицы. Только в 1940 году в Красной армии вновь появились привычные воинские звания. А в 1943 году руководители СССР возродили институт офицерства и вернули военным погоны. Всего в годы Великой Отечественной войны офицерами стали 1,6 млн человек.

В 1960-годы в ВС СССР были открыты курсы подготовки младших лейтенантов. К обучению на данных курсах привлекались изъявившие желание солдаты срочной службы, отслужившие более года, и сверхсрочнослужащие.

Современный офицерский корпус армии России состоит из высших офицеров (Маршал Российской Федерации, генералы и адмиралы), старших офицеров (войсковые звания от майора до полковника включительно, корабельные соответственно от капитана 3 ранга до капитана 1 ранга) и младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана, капитан-лейтенанта включительно).

Как выглядели и как менялись офицеры России от эпохи к эпохе – в галерее «Рамблера».

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