Как менялись офицеры России от эпохи к эпохе

Офицеры появились в конце XVI века во Франции. Этим титулом стали обозначать представителей командного состава армии и флота, которые могли самостоятельно руководить подчиненными в бою, а в мирное время обучать солдат военному делу.

В России институт офицерства стал возникать в 1630-х годах с появлением в стране «полков нового строя». В те времена на воинскую службу активно привлекались иностранные командиры, которых стали называть начальными людьми.

Видео дня

В годы Северной войны офицерский корпус страны стал пополняться из солдат и унтер-офицеров, выпускников военно-учебных заведений с опорой на дворянское сословие. Также продолжалась практика привлечения офицеров на русскую службу из иностранных армий. При этом Петр Первый запретил брать в офицеры дворян, которые не служили солдатами в гвардии.

В конце XIX века офицерский корпус стали в основном комплектовать выпускниками военных училищ. Если же человек получал повышение за боевые заслуги или за выслугу лет непосредственно в воинских частях, то ему необходимо было пройти курс обучения в особых учебных заведениях с облегченной программой.

Тем не менее до XX века именно дворянство оставалось основной кузницей офицерских кадров для российской армии. Так, в 1912 году 53,6 % офицеров (в пехоте — 44,3 %; в кавалерии — 100 %) были носителями дворянского титула. Лишь четверть офицерского корпуса состояла из мещан и крестьян.

Первая мировая война кардинально изменила командующий состав армии. Генерал Николай Головин писал, что из 1000 прапорщиков , прошедших офицерские курсы, около 700 происходило из крестьян, 260 из мещан, рабочих и купцов и 40 из дворян. Всего же за войну офицерский корпус пополнили около 220 тысяч человек.

Начало Гражданской войны раскололо не только общество, но и командиров. Часть офицерского корпуса Российской империи перешла в РККА, около 90 тысяч погибли на полях сражений, до 100 тысяч эмигрировали.

В первые годы советской эпохи слово «офицер», которое ассоциировалось с буржуазной Россией, запретили и заменили на «командира». Вместо привычных воинских званий в оборот вошли «комдивы», «комкоры». Погоны были отменены еще 16 декабря 1917 года. Вместо них в качестве знаков различия появились петлицы. Только в 1940 году в Красной армии вновь появились привычные воинские звания. А в 1943 году руководители СССР возродили институт офицерства и вернули военным погоны. Всего в годы Великой Отечественной войны офицерами стали 1,6 млн человек.

В 1960-годы в ВС СССР были открыты курсы подготовки младших лейтенантов. К обучению на данных курсах привлекались изъявившие желание солдаты срочной службы, отслужившие более года, и сверхсрочнослужащие.

Современный офицерский корпус армии России состоит из высших офицеров (Маршал Российской Федерации, генералы и адмиралы), старших офицеров (войсковые звания от майора до полковника включительно, корабельные соответственно от капитана 3 ранга до капитана 1 ранга) и младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана, капитан-лейтенанта включительно).