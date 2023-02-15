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22 минуты назад

Швеция отправила на Украину артустановку Archer и более 50 БМП

Елена Прошина

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна послала Украине пакет военной помощи, в который вошла самоходная артиллерийская установка (САУ) Archer и более 50 боевых машин пехоты (БМП) CV-90. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Шведское радио.

Швеция отправила на Украину артустановку Archer и более 50 БМП
Фото: WikipediaWikipedia

Помимо САУ и БМП, Швеция также направила комплект переносных управляемых противотанковых ракет NLAW. Кристерссон уточнил, что Швеция собирается в ближайшее время наладить закупку передовых боевых машин, противотанковых роботов и прочей оборонительной продукции.

По словам министра, стоимость указанного пакета военной помощи составила около 420 миллионов долларов.

Ранее своё условие для поставки Украине истребителей назвали в Швеции.

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