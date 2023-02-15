Швеция отправила на Украину артустановку Archer и более 50 БМП

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна послала Украине пакет военной помощи, в который вошла самоходная артиллерийская установка (САУ) Archer и более 50 боевых машин пехоты (БМП) CV-90. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Шведское радио.