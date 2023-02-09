Медведев заявил о необходимости увеличить производство военной техники

«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», – сказал Медведев.