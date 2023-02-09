Медведев заявил о необходимости увеличить производство военной техники

Зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на желание Украины получить западные истребители России необходимо увеличить производство собственной военной техники. Об этом Медведев сообщил в своём Telegram-канале.
Такую ответную меру политик назвал «естественной». Он также уточнил, что речь идёт о производстве и модернизации тысяч танков, что следует из принятых президентом решений, а также гособоронзаказа.
«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», – сказал Медведев.
Ранее Медведев оценил речь одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН.