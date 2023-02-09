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27 минут назад

Медведев заявил о необходимости увеличить производство военной техники

Елена Прошина

Зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на желание Украины получить западные истребители России необходимо увеличить производство собственной военной техники. Об этом Медведев сообщил в своём Telegram-канале.

Такую ответную меру политик назвал «естественной». Он также уточнил, что речь идёт о производстве и модернизации тысяч танков, что следует из принятых президентом решений, а также гособоронзаказа.

«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», – сказал Медведев.

Медведев прокомментировал выступление Уотерса в Совбезе ООН

Ранее Медведев оценил речь одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН.

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