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Медведев прокомментировал выступление Уотерса в Совбезе ООН

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высоко оценил выступление Роджера Уотерса, одного из основателей легендарной группы Pink Floyd, на заседании Собеза ООН. По его мнению, музыкант разрушил возведенную странами Запада «стену лжи», пишет РИА «Новости».

Медведев прокомментировал выступление Уотерса в Совбезе ООН
© ТАСС

Отмечается, что Медведев прокомментировал высказывания Уотерса в в своем англоязычном в Twitter. В его посте содержатся отсылки к альбому группы с названием «Стена» (The Wall) и композиции «Сияй, безумный бриллиант» (Shine On You Crazy Diamond).

«В ООН Роджер Уотерс сносит «стену» лжи, возведенную Западом», - подчеркнул политик. Он добавил: «сияй, безумный бриллиант».

Напомним, что в среду, 8 февраля, Уотерс на саммите ООН осудил провокационные действия западных стран, которые привели к тому, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине.

Медведев пообещал рост поставок оружия

Кроме того, музыкант призвал президента России Владимира Путина, главу США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского сегодня же сесть за стол переговоров и принять решение о прекращении огня.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что американские компании - производители оружия превратили Украину в испытательный полигон.

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