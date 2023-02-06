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59 минут назад

СМИ: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции

Елена Прошина

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации своей заявки Анкарой и Будапештом. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

СМИ: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, такая ситуация возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии в НАТО, но одна из них откажет в этом Швеции. Известно, что последние недели данный вопрос обсуждался в среде лидеров партий, руководства страны и других ключевых политиков Хельсинки.

Эту информацию подтвердили и источники издания в сфере внешней политики и безопасности Финляндии. По словам одного из них, геополитическое положение страны и Швеции «сильно отличаются», так как первая граничит с Россией, а вторая нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара положительно смотрит на заявку Финляндии по членству в НАТО, а Швеции — нет.

Армия,В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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