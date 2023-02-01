Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО

На данный момент Турция смотрит на заявку Финляндии по членству в НАТО положительно, Швеции — нет. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».

«Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции», — сказал он.

При этом в отношении Финляндии, по словам Эрдогана, ситуация ровно противоположная — Анкара положительно ответит на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если они займут «адекватную позицию».

Ранее https://news.rambler.ru/world/50132636-erdogan-turtsiya-ne-odobrit-zayavku-na-vstuplenie-shvetsii-v-nato/ президент Турции заявлял, что, пока в стране продолжают демонстративно уничтожать Коран и правоохранители ничего с этим не делают, Швеции не стоит надеяться на то, что Анкара ответит положительно на ее заявку по членству в альянсе.