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18 минут назад

Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО

Елена Прошина

На данный момент Турция смотрит на заявку Финляндии по членству в НАТО положительно, Швеции — нет. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».

Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Еще раз заявляю: на данный момент мы не смотрим положительно на заявку Швеции», — сказал он.

При этом в отношении Финляндии, по словам Эрдогана, ситуация ровно противоположная — Анкара положительно ответит на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если они займут «адекватную позицию».

Ранее https://news.rambler.ru/world/50132636-erdogan-turtsiya-ne-odobrit-zayavku-na-vstuplenie-shvetsii-v-nato/ президент Турции заявлял, что, пока в стране продолжают демонстративно уничтожать Коран и правоохранители ничего с этим не делают, Швеции не стоит надеяться на то, что Анкара ответит положительно на ее заявку по членству в альянсе.

Напомним, что 21 и 27 января датско-шведский политик Расмус Палудан организовал акции с демонстративным сожжением Корана у посольств Турции в Стокгольме и Копенгагене. На свои действия он получил официальное разрешение от их властей, поэтому в момент его действий полицейские в этих городах абсолютно не препятствовали происходящему и даже защищали митингующего. Эти инциденты вызвали волну критики во многих мусульманских странах, в том числе Турции и Афганистане.

В мире,Расмус Палудан,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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