IT-специалистов предупредили о крайнем сроке для отсрочки

В Минцифры РФ заявили, что IT-специалисты должны успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии до 6 февраля 2023 года (включительно). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Заявление подается через Госуслуги. Если у сотрудника IT-компании нет личного кабинета или он не отправил данные о себе, его работодатель может самостоятельно внести его в список до 9 февраля (также включительно).

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Призывная комисси проверит документы для предоставления отсрочки с 1 апреля по 15 июля.

В Минцифры подчеркнули, что заявления, поданные во время предыдущих призывных кампаний, не считаются действительными.

Ранее отсрочки от армии начали предоставлять IT-специалистам, работающим по ТК в течение как минимум 11 месяцев до призыва. Отсрочка предоставляется на весь срок работы.