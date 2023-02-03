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27 минут назад

IT-специалистов предупредили о крайнем сроке для отсрочки

Мария Иванова

В Минцифры РФ заявили, что IT-специалисты должны успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии до 6 февраля 2023 года (включительно). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Заявление подается через Госуслуги. Если у сотрудника IT-компании нет личного кабинета или он не отправил данные о себе, его работодатель может самостоятельно внести его в список до 9 февраля (также включительно).

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Призывная комисси проверит документы для предоставления отсрочки с 1 апреля по 15 июля.

В Минцифры подчеркнули, что заявления, поданные во время предыдущих призывных кампаний, не считаются действительными.

На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку для IT-специалистов

Ранее отсрочки от армии начали предоставлять IT-специалистам, работающим по ТК в течение как минимум 11 месяцев до призыва. Отсрочка предоставляется на весь срок работы.

Претендующие на отсрочку сотрудники должны иметь высшее образование по специальности из утвержденного перечня.

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