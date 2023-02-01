Глава министерства обороны Германии Борис Писториус прокатился по бездорожью на танке Leopard 2A6 – в ближайшее время эту технику собираются отправить Украине. Об этом немецкое ведомство сообщило в Twitter.

«1500 лошадиных сил, 68 км/ч – министр обороны Борис Писториус получил сегодня в Аугустдорфе личное впечатление», – говорится в сообщении под опубликованными роликами.

На этих кадрах можно увидеть, как министр в присутствии военнослужащих и журналистов забрался в один из танков, после чего проехался по полигону.

Писториус также заявил, что обучение солдат ВСУ эксплуатации танков Leopard начнется в ближайшее время. При этом оно будет неполным – военнослужащим только объяснят основы.