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1 час назад

Франция передаст Украине еще 12 установок Caesar

Елена Прошина

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция передаст Украине ещё 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, а также обучит до 2 тысяч украинских военных до начала лета 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Франция передаст Украине еще 12 установок Caesar
Фото: WIkipediaWIkipedia

«По итогам нашей беседы с министром Резниковым и разговора с президентом Франции я могу сообщить, что мы сможем поставить на Украину дополнительно 12 САУ Caesar», – сообщил он во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

При этом Лекорню не уточнил, когда дополнительные САУ будут отправлены, но добавил, что их стоимость будет покрыта с помощью фонда военной помощи Киеву. Кроме того, министр сообщил, что 150 французских военных будут отправлены в Польшу для обучения военнослужащих с Украины. Они должны будут обучать до 600 украинских военных в месяц.

На сегодняшний день Франция уже отправила Украине 18 САУ Caesar и 2 батареи зенитных комплексов Crotale.

Армия,Алексей Резников,
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