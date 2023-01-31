Франция передаст Украине еще 12 установок Caesar

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция передаст Украине ещё 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, а также обучит до 2 тысяч украинских военных до начала лета 2023 года. Об этом сообщает ТАСС .

«По итогам нашей беседы с министром Резниковым и разговора с президентом Франции я могу сообщить, что мы сможем поставить на Украину дополнительно 12 САУ Caesar», – сообщил он во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым .

При этом Лекорню не уточнил, когда дополнительные САУ будут отправлены, но добавил, что их стоимость будет покрыта с помощью фонда военной помощи Киеву. Кроме того, министр сообщил, что 150 французских военных будут отправлены в Польшу для обучения военнослужащих с Украины. Они должны будут обучать до 600 украинских военных в месяц.