Франция поставила на Украину шесть 155-мм гаубиц TRF1 и 18 САУ Caesar

Франция поставила Украине комплект военной техники, который включает шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR, два зенитных ракетных комплекса Crotale. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Ouest France.

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По данным агентства, Минобороны Франции заявило, что большое количество техники уже доставлено на Украину, при этом пакет охватывает «весь спектр потребностей украинцев».