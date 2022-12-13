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13 минут назад

Минобороны Франции поставило на Украину шесть 155-мм гаубиц TRF1 и 18 САУ Caesar

Газета.Ru

Франция поставила Украине комплект военной техники, который включает шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR, два зенитных ракетных комплекса Crotale. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Ouest France.

Франция поставила на Украину шесть 155-мм гаубиц TRF1 и 18 САУ Caesar
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным агентства, Минобороны Франции заявило, что большое количество техники уже доставлено на Украину, при этом пакет охватывает «весь спектр потребностей украинцев».

Кроме гаубиц, ЗРК и САУ, в него входят военное снаряжение, противотанковые ракетные комплексы, а также бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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