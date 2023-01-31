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58 минут назад

Кулеба: Украина получит до 140 танков в рамках первой волны помощи

Елена Прошина

Киев получит 120-140 танков от Запада в рамках первой волны помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что Киев ожидает Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams, а также рассчитывает на Leclerc. По словам Кулебы в настоящий момент танковая коалиция насчитывает 12 участников.

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При этом называть страны и их вклад он не стал, объяснив это тем, что некоторым еще нужно утвердить формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

Также глава МИД Украины заявил, что Киев продолжает работу над расширением состава участников коалиции и увеличением числа танков, которые он сможет получить.

Ранее Великобритания отказалась передавать Украине истребители, назвав данную меру сейчас нецелесообразной. В Лондоне пояснили, что самолеты являются «чрезвычайно сложными и на обучение полетам на них уйдут месяцы».

Армия,Видео,Дмитрий Кулеба,
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