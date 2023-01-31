Киев получит 120-140 танков от Запада в рамках первой волны помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что Киев ожидает Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams, а также рассчитывает на Leclerc. По словам Кулебы в настоящий момент танковая коалиция насчитывает 12 участников.

При этом называть страны и их вклад он не стал, объяснив это тем, что некоторым еще нужно утвердить формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

Также глава МИД Украины заявил, что Киев продолжает работу над расширением состава участников коалиции и увеличением числа танков, которые он сможет получить.