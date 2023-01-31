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5 минут назад

В Лондоне высказались о передаче Украине своих истребителей

Илья Родин

Лондон полагает нецелесообразным направлять Украине истребители в настоящее время, заявил во вторник, 31 января, представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет ТАСС.

В Лондоне высказались о передаче Украине своих истребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нецелесообразно в настоящий момент отправлять самолеты [истребители] на Украину», - отметил представитель премьера.

По его словам, самолеты «чрезвычайно сложны, на обучение полетам на них уйдут месяцы».

Стало известно об отказе США поставлять Украине истребители F-16

Представитель уточнил, что Соединенное Королевство продолжит обсуждать с союзниками вопросы поддержки Киева.

Напомним, что ранее официальные лица США, Германии и Польши исключили передачу боевых самолетов украинским военным.

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