«Черный четверг» американских ВВС: каким был истребитель Миг-15

12 апреля 1951 года крупная группировка американских ВВС поднялась в воздух, чтобы уничтожить важный железнодорожный мост через реку Ялуцзян. Именно по нему проходил основной путь снабжения северокорейской армии со стороны Китая. В состав авиационной группы вошли 48 бомбардировщиков B-29 «Superfortress» и 150 реактивных истребителей F-80 и F-84 ВВС США. Против них вылетела группа из 36 советских самолетов МиГ-15. За 20 минут в ходе воздушного боя американцы потеряли 12 «Крепостей» и 5 истребителей. Еще 13 бомбардировщиков B-29 были списаны после возвращения на аэродром. 120 пилотов США попали в плен войскам КНДР. Среди советских летчиков потерь не было. Этот день вошел в историю американских ВВС как «Черный четверг». А сотворить его помогли советские конструкторы, которые создали один из самых массовых истребителей в истории МиГ-15.

1/10 Советские реактивные истребители МиГ-15 в полете, 1963 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Учебный истребитель МиГ-15, управляемый курсантом из Вьетнама, на взлетной полосе аэродрома военно-воздушного училища СССР, 1968 год Фото: ТАСС 3/10 Советский истребитель МиГ-15 во время тренировочного полета в Жуковском, где проходит генеральная репетиция международного авиационного праздника в честь столетия ВВС России, 2012 год Фото: ТАСС 4/10 Инструктаж курсантов Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов ПВО перед полетом, 1970 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Первый человек, совершивший полет в космос, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин (в центре) у самолета МиГ-15бис во время визита в Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков. На этом самолете Ю.А. Гагарин летал, будучи курсантом училища, 1965 год Фото: ТАСС 6/10 Самолет УТИ МИГ-15 в музее ВВС, 1986 год Фото: ТАСС 7/10 Cоветский истребитель МиГ-15 с пробоинами после воздушного боя во время войны в Корее, 1951 год Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Юрий Александрович Гарнаев во время испытания самолета МиГ-15, 1966 год Фото: РИА Новости 9/10 Советский истребитель МИГ-15 на церемонии открытия "Армейских международных игр - 2016" в подмосковной Кубинке Фото: РИА Новости 10/10 "Черный четверг" в представлении американцев Фото: legion-media.ru

Разработка нового боевого самолета для советских ВВС началась в 1946 году. Для этой цели были закуплены 10 английских авиационных турбореактивных двигателей Rolls-Royce Nene. Советским конструкторам пришлось буквально «русифицировать» образцы, так как британцы не предоставили СССР никакой конструкторской документации.

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Проектируемый истребитель должен был набирать скорость 1020 км/ч, иметь практический потолок 13 000 метров и дальность полета 1200 км. В реальности заданные показатели удалось до 1047 км/ч, 15 200 м и 1310 км. Основу вооружения МиГ-15 составили две пушки калибра 23 мм, с боекомплектом по 80 снарядов, и одна пушка калибра 37 мм с боекомплектом 40 снарядов. Под крылом на пилонах можно было подвесить две бомбы по 50 или 100 кг и неуправляемую авиационную ракету.

Первый испытательный полет МиГ-15 состоялся 30 декабря 1947 года. Летчикам новый самолет понравился. Истребитель был прост в управлении и обслуживании, и не требовал серьезных навыков от пилотов. В конце лета 1948 года МиГ-15 был принят на вооружение и пошел в серию. Всего было выпущено более 15 тысяч машин (разных версий), которые поступили на вооружение ВВС и ПВО Советского Союза и ВВС около 40 других стран.

В ноябре 1950 года МиГ-15 прошел первое боевое крещение. Истребитель вступил в бой над северокорейской территорией под флагом КНДР. Самым серьезным противником для советского самолета был американский истребитель F-86 «Сейбр», появившийся в Корее в конце 1950 года и вооруженный шестью пулеметами калибра 12,7 мм. У каждого самолета были свои слабые и сильные стороны, поэтому исход воздушных сражений определяло мастерство пилота. Так, 22 декабря 1950 года, в одном из первых воздушных сражений между МиГами и «Сейбрами», советские летчики заявили о пяти сбитых, американцы — о шести. Однако считается, что в действительности каждый из противников лишился двух истребителей.

Несмотря на превосходство союзных ВВС, истребителю МиГ-15 удалось завоевать воздушное пространство над границей Китая и КНДР и обезопасить поставки припасов от налетов авиации противника. В западной литературе появился термин «Аллея МиГов» — полоса шириной около 100 км, где проходили наиболее ожесточенные воздушные сражения. В 1951 году «Черный четверг» положил конец массированным американским бомбардировкам Северной Кореи.

Когда западные страны узнали, что советский истребитель оснащен английским двигателем, в британском парламенте разразился скандал. Однако под давлением США его быстро замяли, чтобы не усугублять разногласия в НАТО. Таким образом, советским конструкторам удалось переиграть своих заокеанских коллег с помощью их же технологий, а советские летчики помогли защитить интересы страны в первом холодном конфликте между двумя сверхдержавами – Корейской войне. Несмотря на пожилой возраст, самолет до сих пор состоит на вооружении ВВС Северной Кореи.