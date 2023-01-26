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56 минут назад

В Пентагоне прокомментировали возможность поставок Украине истребителей F-16

Елена Прошина

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не снимали с рассмотрения поставки Украине истребители F-16. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Пентагоне прокомментировали возможность поставок Украине F-16
Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookU.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook

«Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)», – сообщила она во время брифинга.

Она также добавила, что истребители F-16 являются сложным в освоении вооружением, которое требует тщательного обучения.

Ранее появилась информация, что США собираются отправить Украине усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams.

Армия,СВО,Пентагон,
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