В Пентагоне прокомментировали возможность поставок Украине F-16

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не снимали с рассмотрения поставки Украине истребители F-16. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)», – сообщила она во время брифинга.
Она также добавила, что истребители F-16 являются сложным в освоении вооружением, которое требует тщательного обучения.
Ранее появилась информация, что США собираются отправить Украине усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams.