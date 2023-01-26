США отправят Киеву усовершенствованные танки Abrams

США планируют отправить на Украину в рамках очередного пакета военной помощи усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Авторы статьи пояснили, что Вашингтон намеревается отправить ВСУ основной боевой танк Abrams конфигурации М1А2. Ее характеристики выше, чем у версии А1, которая хранится на складах.

Обозреватели уточнили, что направленные на Украину танки будут поставляться без «секретного набора вооружений, который делает последнюю версию такой летальной». Они добавили, что Пентагон отправит «экспортную» модификацию.