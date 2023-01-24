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21 минуту назад

Чехия отказалась поставить Украине танки Leopard 2

Елена Прошина

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна не сможет поставить Украине танки Leopard 2, потому что они необходимы для обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Чехия отказалась поставить Украине танки Leopard 2
Фото: youtubeyoutube

«Сейчас невозможно отправить Leopard дальше (Украине), поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности», – заявил он после встречи с встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее телеканал Sky News Arabia заявил, что президент США Джо Байден согласен отправить Украине танки Abrams, чтобы тем самым повлиять на позицию Германии по вопросу поставок танков Leopard 2.

Армия,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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