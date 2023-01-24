Чехия отказалась поставить Украине танки Leopard 2

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна не сможет поставить Украине танки Leopard 2, потому что они необходимы для обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас невозможно отправить Leopard дальше (Украине), поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности», – заявил он после встречи с встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее телеканал Sky News Arabia заявил, что президент США Джо Байден согласен отправить Украине танки Abrams, чтобы тем самым повлиять на позицию Германии по вопросу поставок танков Leopard 2.