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20 минут назад

СМИ: Байден согласился передать Украине танки Abrams

Елена Прошина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден согласен отправить Украине танки Abrams, чтобы повлиять на позицию Германии по вопросу поставок танков Leopard 2. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

«Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала (Украине) Leopard 2», – сообщил источник.

Украину разочаровало нежелание США передать технику для захвата Крыма

Он также добавил, что ФРГ «необходимо перестать упрямиться и передать "Леопарды" Украине».

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц предоставит Украине танки Leopard, если США отправят Киеву свои танки Abrams.

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