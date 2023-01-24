Президент Соединенных Штатов Джо Байден согласен отправить Украине танки Abrams, чтобы повлиять на позицию Германии по вопросу поставок танков Leopard 2. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.