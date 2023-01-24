Президент Соединенных Штатов Джо Байден согласен отправить Украине танки Abrams, чтобы повлиять на позицию Германии по вопросу поставок танков Leopard 2. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.
«Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала (Украине) Leopard 2», – сообщил источник.
Он также добавил, что ФРГ «необходимо перестать упрямиться и передать "Леопарды" Украине».
Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц предоставит Украине танки Leopard, если США отправят Киеву свои танки Abrams.