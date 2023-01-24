Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Переговоры по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии отложили на неопределенный срок из-за требования Турции . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Напомним, что в конце прошлой недели лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» провёл акцию у посольства Турции в Стокгольме, на которой он сжёг Коран. Эта акция получила предварительное разрешение у шведских властей. МИД Турции назвал акцию явным нарушением обязательств трехстороннего меморандума по предотвращению пропаганды террористических организаций, который подписала Швеция. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.