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22 минуты назад

"Так не пойдет": Эрдоган обвинил Швецию в оскорблении мусульман

Илья Родин

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал скандальные акции в Стокгольме. Он подчеркнул, что Швеции в дальнейшем не следует ожидать, что Анкара поддержит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 11 января в столице Швеции прошла акция, в ходе которой звучали оскорбительные высказывания в адрес турецкого лидера и была подвешена за ноги напоминающая его кукла.

В субботу, 21 января, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию у посольства Турции в Стокгольме. В ходе нее он публично сжег Коран.

Эрдоган подчеркнул, что акции в Швеции возле диппредставительства Турции являются «оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод».

Турция выступила с предупреждением к Швеции после сожжения Корана

Президент предупредил, что на фоне этих событий Швеции больше не следует ждать поддержки Анкары для вступления в НАТО.

«Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», - заявил Эрдоган.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар осудил провокационные действия в адрес страны и ее президента. Он подчеркнул, что властям Швеции не следует санкционировать антиисламские акции, сообщает «Анадолу».

В мире,Расмус Палудан,Хулуси Акар,НАТО,
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