Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал скандальные акции в Стокгольме. Он подчеркнул, что Швеции в дальнейшем не следует ожидать, что Анкара поддержит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 11 января в столице Швеции прошла акция, в ходе которой звучали оскорбительные высказывания в адрес турецкого лидера и была подвешена за ноги напоминающая его кукла.

В субботу, 21 января, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию у посольства Турции в Стокгольме. В ходе нее он публично сжег Коран.

Эрдоган подчеркнул, что акции в Швеции возле диппредставительства Турции являются «оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод».

Президент предупредил, что на фоне этих событий Швеции больше не следует ждать поддержки Анкары для вступления в НАТО.

«Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», - заявил Эрдоган.