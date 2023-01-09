Федеральное правительство Германии вынуждено «лихорадочно» искать 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Киеву. Об этом пишет журнал Spiegel.

По информации немецкого издания, после заявления Шольца военные и политики стали гадать, откуда Берлин возьмет обещанную Украине технику. Слова канцлера оказалось «не так-то легко воплотить в жизнь», говорится в публикации.

Сообщается, что большую часть военной помощи немецкая армия должна предоставить из собственных запасов. По словам депутата бундестага Хеннинга Отте, «бундесверу приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии».

Политик пришел к выводу, что «дальновидная политика осуществляется иначе».

Администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - БМП Marder. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном письменном заявлении двух стран по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую готовность продолжать оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется. С этой целью Соединенные Штаты намерены поставлять Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder. Обе страны планируют обучить украинские войска соответствующим системам", - отмечается в документе.

Байден и Шольц обсуждали ситуацию на Украине.

"Они вновь заявили о своей поддержке суверенитета и независимости Украины", - говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом.

Президент и канцлер "подтвердили свою непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом".

Ранее американские СМИ сообщили, что США в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине на $2,85 млрд. Как ожидается, в него впервые войдут около 50 БМП Bradley.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Германия собирается поставить Украине около 40 БМП Marder. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Что касается Marder, речь идет сейчас об одном батальоне, один батальон - это примерно 40 машин, эти 40 машин должны быть подготовлены к передаче Украине уже в первом квартале», - цитирует РИА Новости Хебештрайта.

Представитель немецкого кабмина добавил, что в связи с планируемыми поставками Marder предполагается провести обучение украинцев на территории Германии. Согласно его словам, американцы также планируют обучить украинцев для работы с БМП Bradley на своей территории. То же самое планируется и в отношении систем Patriot - Германия проведет обучение работе с ними у себя, США - у себя.

«И все это также запланировано на первый квартал», - уточнил Хебештрайт.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в три миллиарда долларов. Это станет самым крупным пакетом помощи Киеву.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что большинство стран Организации Объединенных Наций понимает, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт. Согласно словам дипломата, представители многих государств высказываются за завершение конфликта.

Решение Берлина поставлять на Украину тяжёлую боевую технику, в частности боевые машины пехоты Marder, негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений, заявили в посольстве РФ в Германии. По мнению дипломатов, Украина стараниями коллективного Запада превратилась в боевой испытательный полигон, а украинский народ — в инструмент для достижения геополитических интересов.

Посольство России в Берлине осудило решение ФРГ приступить к снабжению киевского режима тяжёлой боевой техникой, в частности боевыми машинами пехоты Marder и батареями ЗРК Patriot. Об этом шаге стало известно по итогам телефонного разговора между канцлером Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом.

Как сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, Германия уже в I квартале 2023 года направит на Украину 40 БМП Marder. При этом, по его словам, обучение украинских военных займёт около двух месяцев и будет проходить на территории ФРГ.

По мнению российских дипломатов, решение негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений.

«С принятием Берлином данного решения становится всё более очевидным, что ФРГ и страны коллективного Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта. Их стараниями Украина фактически превращена в боевой испытательный полигон, а украинский народ — в инструмент для достижения геополитических интересов Запада, что в итоге ведёт лишь к затягиванию боевых действий и бессмысленным жертвам и разрушениям», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве констатировали, что Германия пошла на этот «конфронтационный шаг» в том числе под серьёзным давлением Вашингтона. При этом указывается, что «накачка Киева летальными вооружениями и тяжёлой боевой техникой» — это тот моральный рубеж, который Берлин не должен был переступать с учётом исторической ответственности Германии за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине. Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», — заключили в посольстве РФ.

Депутат бундестага от «Левых» Сара Вагенкнехт осудила поставки БМП Marder ВСУ вопреки воле немцев, сообщает газета Welt.

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«Решением о поставках Marder «светофорная коалиция» (СДПГ, «зеленые» и либералы) еще больше способствует эскалации самого опасного со времен Второй мировой войны конфликта» — заявила Вагенкнехт.

Она отметила, что согласно опросам общественного мнения, большинство населения Германии выступает против расширения военных поставок Украине.

«Вместо того, чтобы безответственным образом еще больше втягивать Германию в эту войну, Шольцу можно и нужно было бы использовать прекращение огня, которое поручил ввести Путин на православное Рождество, для дипломатической инициативы о мире», — заявила Вагенкнехт.

Поставки Киеву боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder, а также французских танков, могут означать появление у Украины более сложных и высокотехнологичных систем вооружения во второй половине 2023 года. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По его словам, новые пакеты военной помощи Украине будут включать в себя технику, адаптированную под стандарты НАТО, в том числе американские и немецкие БМП Bradley и Marder.

Коротченко считает, что поставки в БМП в будущем открывают перспективу для поставок Украине танков.

«Запад уже приступает к реализации новых пакетов военных поставок для Украины, которые будут включать в себя и технику, адаптированную к стандартам НАТО. Это и боевые машины пехоты Marder и Bradley, которые открывают перспективу поставки танков. Эти поставки весьма вероятны уже во второй половине – конце 2023 года», — пояснил глава ЦАМТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Svenska Dagbladet.

"Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, не исключает ли он, что Киеву могут быть направлены, например американские Abrams и немецкие Leopard.

По его словам, конфликт на Украине может быть долгим, а дорогой к миру для украинцев является увеличение поставок оружия.

"Наиболее вероятно, что эта война завершится за столом переговоров. То, чего украинцы смогут достичь, зависит от соотношения сил на земле. Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием", - утверждал Столтенберг.

Генсек альянса также заметил, что НАТО поставило украинской армии оружия больше, чем можно было себе представить, и что теперь ВСУ получат американские ЗРК Patriot.

"Мы ведем постоянный диалог о том, какие вооружения они получат. Сейчас, например, к ним поступят [немецкие] БМП Marder. Однако я не хочу спекулировать насчет того, какие из современных систем будут следующими [в поставке]", - продолжил он.

Половина граждан Германии выступает против поставок Киеву немецких боевых танков. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Согласно данным исследования, против поставок боевых танков высказались 50% респондентов, только 38% были "за". Решение правительства Германии направить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder поддержали 40% участников опроса, в то время как 49% назвали его, "скорее, ошибочным", нежели верным.

В исследовании, которое проводилось 6 января, участвовал 1 001 гражданин ФРГ.

Тот факт, что Запад передает тяжелую технику вооруженным силам Украины, не отменяет условия не наносить ударов по территориям, которые Запад считает Российскими. Об этом пишет американский обозреватель Андреас Клут в своей колонке для Bloomberg.

В своем материале автор рассуждал об условиях, которые Вашингтон поставил перед Киевом при передаче Украине наступательного оружия. Он подчеркнул, что ВСУ по-прежнему не должны использовать его для ударов вглубь России. В частности, данный факт Клут объяснил рисками перетекания конфликта в полномасштабный, чего до сих пор опасаются страны Запада.